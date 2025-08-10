Украинские беспилотники впервые атаковали республику Коми. До границы от нее около двух тысяч километров

В Ухте объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщила городская администрация в своем официальном паблике.

По данным телеграм-каналов, дроны атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. В паблике информационной программы «День» сообщается: «В районе НПЗ упал беспилотник. <…> На НПЗ возгорания нет, выбросов нет». О каком НПЗ идет речь — не уточняется.

В Ухте, как сообщили в паблике «Сыктывкар № 1», эвакуировали торговый центр «Ярмарка», а также находящийся поблизости НПЗ.

Украинский телеграм-канал Supernova+ утверждает, что атакован НПЗ «Лукойл-Ухтанефтепереработка», расположенный в Ухте.

Кроме того, жители Ухты сообщают о перебоях в работе мобильного интернета. На проблемы со связью также пожаловались жители Сыктывкара. В аэропорту Ухты введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По словам временно исполняющего обязанности главы региона Ростислава Гольдштейна, пострадавших в результате падений беспилотников нет.

Республика Коми впервые с начала полномасштабной войны атакована украинскими дронами. Расстояние до границы с Украиной по прямой от нее составляет около двух тысяч километров.