Саратов атакован украинскими беспилотниками. Обломки дрона упали во дворе жилого дома, есть погибший

В Саратове во время атаки украинских беспилотников в ночь на 10 августа дрон упал во дворе жилого дома, один человек погиб, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Также в результате атаки есть несколько пострадавших, одного из них госпитализировали, остальным оказали помощь на месте. Жителей трех многоквартирных домов эвакуировали.

Кроме того, по словам Бусаргина, повреждения при атаке получило «одно из промышленных предприятий». Украинский телеграм Exilenova+ утверждает, что дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Заводском районе на юго-западе Саратова.

Очевидцы в разных районах сообщали о пожарах, начавшихся после атаки.

По данным Минобороны России, над Саратовской областью силы ПВО сбили восемь беспилотников. Всего, как заявило военное ведомство, в течение ночи средства ПВО уничтожили и перехватили над российскими регионами 121 украинский беспилотник. Кроме областей, граничащих с Украиной, были атакованы также регионы в центральной части России.