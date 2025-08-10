Погиб режиссер Юрий Бутусов

Умер режиссер Юрий Бутусов, сообщил его коллега Александр Молочников. О смерти Бутусова также сообщила актриса Варвара Шмыкова.

По информации «Медузы», Бутусов утонул во время отпуска в Болгарии. Эту информацию РБК подтвердил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Он добавил, что режиссер отдыхал там с семьей.

Юрию Бутусову было 63 года.

Антон Новодережкин / ТАСС / Profimedia

Юрий Бутусов — один из самых знаменитых российских театральных режиссеров. Его карьера началась со студенческого спектакля 1996 года «В ожидании Годо» по пьесе Самуэла Беккета, где играли будущие кинозвезды Константин Хабенский, Михаил Пореченков и Михаил Трухин. В 2000-х он работал в московском «Сатириконе», где поставил, например, «Ричарда III», «Короля Лира» и «Чайку» (в первых двух спектаклях главные роли играл худрук театра Константин Райкин).

С 1996 года Бутусов работал в театре имени Ленсовета в родном Петербурге, а с 2011 года был его главным режиссером. В марте 2018 года он ушел из театра Ленсовета и затем возглавил театр имени Вахтангова. Бутусов работал и на других важных площадках — к примеру, в МХТ имени Чехова, Московском театре имени Пушкина, в театрах Южной Кореи, Норвегии, Дании, Латвии.

В ноябре 2022 года Бутусов уволился, потому что «находится в Париже и продолжить работу в театре Вахтангова не может». После этого он работал за границей и выступал против войны в Украине. В Вильнюсе Бутусов ставил спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» по пьесе Тома Стоппарда, а в Риге — спектакль «Гоголь. Портрет».

Бутусов создавал спектакли со сложной, нелинейной структурой, полные визуальных метафор. Нередко они основывались на актерских находках во время репетиций и представляли собой, по сути, череду самостоятельных перформансов, связанных общей темой. Режиссер работал как с классикой, так и современными текстами, сотрудничал с драматургами Михаилом Дурненковым и Эстер Бол. В российском театре 2010-х он считается ключевым интерпретатором Бертольда Брехта. Юрий Бутусов — обладатель шести театральных премий «Золотая маска», последнюю он получил в апреле 2021 года за спектакль «Пер Гюнт» по пьесе Ибсена.

