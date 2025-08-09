В Херсоне российский беспилотник атаковал автобус. Погибли два человека, более 10 ранены

Беспилотник армии РФ атаковал пассажирский автобус в пригороде Херсона, сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.

Беспилотник сбросил на маршрутный автобус взрывное устройство в 8:30 утра 9 августа, уточнили в прокуратуре региона.

По данным украинских властей, в результате атаки по состоянию на 10:25 утра два человека погибли и 16 получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя удар, заявил: «Вот так Россия „хочет мира“. Атака по обычному автобусу в пригороде Херсона, в котором россияне ежедневно устраивают охоту на гражданских».