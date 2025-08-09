Умер актер Иван Краско

Народный артист России Иван Краско умер 9 августа, сообщил депутат законодательного собрания Петербурга Александр Ржаненков. Актеру было 94 года.

Евгения Новоженина / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Краско дебютировал в кино в середине 1960-х годов, сыграв эпизодическую роль в психологическом детективе «Авария». Он сыграл более чем 100 ролей в фильмах и сериалах.

Известен по ролям в фильмах «Блокада», «Афганский излом», «Господин оформитель», «Эскадрон гусар летучих», «Особенности национальной охоты в зимний период».