The Insider: российские спецслужбы задержали в Дубае бывшего главу компании «ВЭБ-лизинг», скрывавшегося почти 10 лет

Российские спецслужбы 5 августа задержали в Дубае бывшего генерального директора компании Вячеслава Соловьева, сообщает The Insider 9 августа.

По информации издания, люди в масках и камуфляже схватили Соловьева в торговом центре Dubai Mall. Жена бывшего топ-менеджера российской компании пыталась помешать силовикам, но ее грубо оттолкнули. Соловьева привезли в посольство России в Дубае, а на следующий день отправили в Москву.

Вячеслав Соловьев уехал из России в марте 2016 года, неожиданно перестав выходить на работу. Позже во Внешэкономбанке заявили, что Соловьев уехал на лечение в Швейцарию. В следующие годы руководство ВЭБа заподозрило бывшего топ-менеджера в мошенничестве. Правоохранительные органы также подозревали его в работе на иностранное государство, утверждает The Insider.

Российские спецслужбы узнали местонахождение Соловьева год назад, после чего начала переговоры с властями Объединенных Арабских Эмиратов. Как отмечает издание, обычно власти ОАЭ отказываются выдавать подозреваемых, бежавших за границу.

Задержанием Вячеслава Соловьева руководил начальник управления собственной безопасности Службы внешней разведки (СВР) генерал Александр Филатов — это «крайне редкий случай», пишет издание. Филатов возглавляет спецотряд «Заслон» СВР, сотрудники отряда охраняют первых лиц во время зарубежных поездок и крупнейшие российские посольства. Источники издания в спецслужбах заявили, что Филатов входит в близкое окружение главы «Роснефти» Игоря Сечина.