На предприятии в Стерлитамаке произошел взрыв газа. Пострадали более 20 человек

Взрыв газовоздушной смеси произошел в кирпичном здании в городе Стерлитамаке в Башкортостане 9 августа, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на региональное управление МЧС. После взрыва не возникло возгорания, отметили в ведомстве.

В Минздраве региона сообщили, что госпитализировали 25 пострадавших. Первоначально в МЧС сообщили, что в результате взрыва пострадали 16 человек.

Взрыв произошел на площадке «Башкирской содовой компании», сообщили в государственном комитете Башкортостана по ЧС. Телеграм-канал «112» утверждает, что взорвалась открытая технологическая установка. Есть угроза взрыва второй аналогичной установки.

Полицейские оцепили территорию около здания, патрули ДПС перекрыли подъездные пути, сообщили в региональном МВД.