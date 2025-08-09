Иран заявил, что Зангезурский коридор между Азербайджаном и его эксклавом превратится в «кладбище наемников Трампа»

Власти Ирана выступили против того, чтобы США получили в пользование Зангезурский коридор — транспортный коридор между Азербайджаном и Нахичеванским , который пройдет по территории Армении, сообщает Tasnim.

Советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти заявил, что исламская республика не допустит создания коридора. По его словам, такой коридор превратится в «кладбище наемников Дональда Трампа», а не в путь, принадлежащий президенту США.

Велаяти добавил, что Иран всегда выступал против создания Зангезурского коридора, поскольку это приведет к пересмотру границ Ирана и распаду Армении, а также поставит под угрозу безопасность Южного Кавказа. Он назвал создание коридора политическим заговором против Ирана и соседних стран.

«В результате Иран настаивает, что будет действовать в соответствии с интересами безопасности Южного Кавказа, вместе с Россией или без нее. Мы считаем, что Россия также стратегически против этого коридора», — заявил Велаяти. Он отметил, что Иран «имеет право решительно защищать свои интересы».

Советник верховного лидера Ирана добавил, что Азербайджану не нужен отдельный коридор, чтобы попасть в Нахичеванскую Автономную Республику, поскольку он может использовать для связи территорию Ирана.

Армения и Азербайджан при посредничестве США 8 августа подписали декларацию об отказе от военных действий. В декларации среди прочего говорится о том, что между Азербайджаном и Нахичеванским эксклавом будет создан транспортный коридор.

