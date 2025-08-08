В орфографический словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН добавили 657 новых слов. Среди прочих в список попали такие слова как «движуха», «личка», «пауэрбанк», «раф», «смузи», «стилус», «стриминг», «тиктокер» и «фудхолл».

Кроме того, в словаре появились термины, связанные с войной: , , «беспилотник», «оперштаб».

Полный список можно посмотреть на сайте орфографического ресурса «Академос», набрав в поиске «2025».

Советник президента РФ Елена Ямпольская по культуре раскритиковала составителей словаря за то, что они включают в него сленговые и заимствованные слова.

«Действительно ли необходимо на академическом уровне нормативно закреплять англицизмы, которые в основном засоряют русский язык, и сленг, быстротечный, как любая мода?» — написала она в своем телеграм-канале.

При этом Ямпольская отметила, что «понятия, связанные с проведением специальной военной операции, безусловно, уместны в любых научных и справочных материалах».

Она добавила, что орфографический словарь РАН не является нормативным и не включен в государственный перечень.

