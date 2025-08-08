The Guardian: за три года войны УЕФА перечислил российским клубам почти 11 миллионов евро. Украинским клубам в таких выплатах отказали

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за последние три года перечислил Российскому футбольному союзу 10,9 миллиона евро в качестве — несмотря на то, что российские клубы отстранены от международных соревнований из-за вторжения России в Украину. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, в сезоне 2022/2023 российским клубам были выделены солидарные выплаты в размере 3,305 миллиона евро, в сезоне 2023/2024 — 3,381 миллиона евро, а в сезоне 2024/2025 — 4,224 миллиона евро.

За «предвоенный» сезон 2021/2022 клубы из России получили 6,209 миллиона евро. Несмотря на санкции против российских команд, Российский футбольный союз сохраняет членство в УЕФА.

При этом, отмечает The Guardian, УЕФА отказал в аналогичных выплатах клубам из Украины. В конце июля руководители направили президенту УЕФА жалобу на «чрезвычайную ситуацию», связанную с задержкой солидарных выплат за сезоны 2023/2024 и 2024/2025.

По их словам, европейские чиновники ответили, что препятствием для выплат стали требования банка в Швейцарии, сославшегося на то, что клубы находятся в «зоне военных действий».

«Мы не получили более подробной информации или правового обоснования для ограничения выплат. Формулировка о „зоне военных действий“ нам совершенно не ясна и не соответствует действительности. Зона военных действий, а точнее зона военной агрессии России — это не какой-то конкретный регион нашей страны, а вся территория Украины», — заявили представители украинских клубов в комментарии The Guardian.

