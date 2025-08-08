Минюст объявил «иноагентами» экономиста Андрея Мовчана и актрису Оксану Мысину
Источник: Минюст РФ
Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов». В список включены четыре человека и одно медиа:
- политолог Михаил Долиев;
- экономист Андрей Мовчан;
- актриса и режиссер Оксана Мысина;
- журналист, автор канала «Ненаучный городок» Андрей Сивенок;
- проект «Продолжение следует» журналиста Павла Каныгина.
По версии Минюста, они среди прочего распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, распространяли материалы «иноагентов», а также выступали против «специальной военной операции» России в Украине.