Минюст объявил «иноагентами» экономиста Андрея Мовчана и актрису Оксану Мысину

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов». В список включены четыре человека и одно медиа:

политолог Михаил Долиев;

экономист Андрей Мовчан;

актриса и режиссер Оксана Мысина;

журналист, автор канала «Ненаучный городок» Андрей Сивенок;

проект «Продолжение следует» журналиста Павла Каныгина.

По версии Минюста, они среди прочего распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, распространяли материалы «иноагентов», а также выступали против России в Украине.