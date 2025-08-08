Перейти к материалам

Минюст объявил «иноагентами» экономиста Андрея Мовчана и актрису Оксану Мысину

Источник: Минюст РФ

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов». В список включены четыре человека и одно медиа:

  • политолог Михаил Долиев;
  • экономист Андрей Мовчан;
  • актриса и режиссер Оксана Мысина;
  • журналист, автор канала «Ненаучный городок» Андрей Сивенок;
  • проект «Продолжение следует» журналиста Павла Каныгина.

По версии Минюста, они среди прочего распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, распространяли материалы «иноагентов», а также выступали против «специальной военной операции» России в Украине.