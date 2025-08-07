«Ведомости»: в 16 регионах России пациенты с ВИЧ жалуются, что им отказывают в тестах на иммунный статус. Их нужно проводить каждые полгода

По меньшей мере в 16 регионах России люди, живущие с ВИЧ, получают отказы в проведении тестов на вирусную нагрузку и иммунный статус, пишут «Ведомости» со ссылкой на общественное движение «Пациентский контроль», которое зафиксировало 40 таких жалоб с начала 2025 года.

Тесты на вирусную нагрузку и иммунный статус людям с ВИЧ нужно проходить раз в полгода — это прописано в клинических рекомендациях. Тесты нужны для оценки прогрессирования инфекции и эффективности назначаемых препаратов.

В числе регионов, где пациенты с ВИЧ сталкиваются с отказами, «Пациентский контроль» называет Самарскую, Тюменскую, Калужскую, Оренбургскую, Ростовскую, Ленинградскую и Амурскую области, а также Дагестан, Удмуртию, Башкортостан и другие.

В апреле одному из пациентов в Башкортостане сообщали, что местный СПИД-центр получил диагностические системы на вирусную нагрузку и иммунный статус «в объеме 23% от потребности». В Дагестане в июне одним пациентам говорили, что сломался аппарат для оценки иммунного статуса, а другим — что нет тест-систем, следует из их жалоб на портале «Перебои.ру».

В пресс-службах региональных Минздравов в Пермском крае, а также в Самарской, Тюменской, Калужской и Оренбургской областях ответили, что «проблем с тестированием не было и нет». В Ленинградской области на официальное обращение «Пациентского контроля» ответил главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИД Алексей Ковеленов. По его словам, с 2022 года размер субсидии на диагностику, выделяемой из федерального бюджета, снизился на 35%, а «количество лиц, состоящих на диспансерном учете, выросло на 12,7%». Это привело к дефициту тест-систем, говорится в ответе.