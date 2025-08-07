В США военного обвинили в попытке передать России информацию об уязвимостях танков Abrams. Такие передавали Украине

В Техасе арестован 22-летний американский военный Тейлор Адам Ли, которого обвиняют в попытке передать России засекреченную информацию об уязвимостях танков M1A2 Abrams, сообщает Минюст США.

«Обвиняемый пытался передать России чувствительную информацию, касающуюся национальной обороны, о функционировании основного боевого танка нашей страны — M1A2 Abrams», — заявил помощник генерального прокурора по вопросам нацбезопасности Джон Айзенберг.

В июне 2025 года Ли, у которого был высокий уровень доступа к секретной информации, передал онлайн данные, касающиеся танка M1A2 Abrams, и предложил России помощь. Как утверждается в судебных документах, он при этом сказал, что «на этом этапе даже добровольно согласился бы помогать Российской Федерации», когда окажется там.

В июле американский военнослужащий встретился с представителем, как он считал, российского правительства и передал ему карту памяти с информацией о танке. Во время встречи он также обсуждал возможность передачи некой внутренней детали танка. В конце июля Ли доставил эту деталь на склад в Техасе и написал своему собеседнику: «Задание выполнено».

По словам замдиректора контрразведывательного управления ФБР Романа Рожавски, расследование показало, что Тейлор Ли пытался передать секретную информацию «человеку, которого он считал сотрудником российской разведки», в обмен на российское гражданство.

Осенью 2023 года США передали Украине 31 танк другой версии — M1A1 Abrams. Изначально речь шла о более новых M1A2, но позже американские чиновники заявили, что Украина получит M1A1, поскольку это значительно ускорит сроки поставки танков. В марте 2025 года The New York Times писал, что 19 из переданных Украине американских танков уничтожены, повреждены или захвачены, а почти все остальные отвели с линии фронта.