В Новосибирске двоих подростков обвинили в попытке убийства военного. По версии СК, они пытались нанести яд на его машину

Двоим подросткам в Новосибирске предъявили обвинение в попытке убийства военнослужащего по заказу украинских спецслужб. По версии следствия, они пытались нанести яд на его машину.

Следствие утверждает, что задержанные получили от спецслужб Украины «три емкости с опасными химическими веществами». В ФСБ уточнили, что они «вызывают острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход», но названий не привели. Эти вещества подростки нанесли на ручку двери и боковое зеркало машины военного, говорится в сообщении спецслужбы.

Имя военного, который был целью покушения, не раскрывается. Заказ на его убийство подростки, как утверждают в ФСБ, нашли на одном из сайтов по поиску «быстрого заработка», и за его выполнение им пообещали деньги.

Подростков арестовали еще 28 июля. Из сообщения пресс-службы Ленинского районного суда Новосибирска следует, что попытку покушения они совершили 24 июля. Обоим задержанным по 16 лет, другие подробности о них неизвестны. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК).