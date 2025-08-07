Клип «Руки вверх!», в котором травести-артист делал себе макияж для выступления, исчез с ютьюба. На Rutube он остался

С ютьюб-канала группы «Руки вверх!» пропал клип 2002 года на песню «Он тебя целует», в котором травести-артист делает себе макияж, готовясь к выступлению в женском образе, обратил внимание телеграм-канал «VIP-радар».

У клипа две сюжетные линии. В одной из них мужчина проводит время с девушкой, и в финале оказывается, что она была переодетым мужчиной. Параллельно показано, как этот же мужчина делает себе макияж, готовясь к выступлению в качестве дрэг-артиста, чтобы выйти на сцену в женском образе. В клипе снялся травести-артист Анатолий Евдокимов.

По ссылке, где раньше было видео, появляется надпись, что доступ к нему ограничен. Причины этого неизвестны. «Важные истории» отмечают, что как минимум до 5 июня видео было доступно на канале, и на тот момент у него был 71 миллион просмотров.

В реестры «запрещенных материалов» Роскомнадзора или Минюста этот клип не внесен, пишут «Важные истории». Более того, он по-прежнему доступен на канале группы в Rutube.

В 2023 году Верховный суд России объявил «экстремистским» «международное общественное движение ЛГБТ». После этого силовики начали проводить рейды в гей-клубах и преследовать представителей ЛГБТК+. Пострадала и российская дрэг-сцена — некоторые ее представители рассказывали «Медузе», как повлияли на них новые репрессивные законы.

Читайте также

«Все работают, но со сжатыми ягодицами» Как законы против ЛГБТК-людей повлияли на дрэг-сцену в России? Мы поговорили об этом с дрэг-королевами — они продолжают выступать несмотря ни на что

Читайте также

«Все работают, но со сжатыми ягодицами» Как законы против ЛГБТК-людей повлияли на дрэг-сцену в России? Мы поговорили об этом с дрэг-королевами — они продолжают выступать несмотря ни на что