«Это похоже на работу команды экспертов, готовых ответить на все ваши вопросы». OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-5

Американская компания выпустила новую модель искусственного интеллекта GPT-5. Об этом сообщается в блоге компании.

Новая модель представляет собой «значительный скачок» в развитии по сравнению с предыдущими моделями, она обеспечивает «самую современную производительность в области программирования, математики, письма, здравоохранения, визуального восприятия и многого другого».

«Это единая система, которая знает, когда нужно реагировать быстро, а когда нужно подумать дольше, чтобы обеспечить ответы экспертного уровня», — заявили в компании, сравнив это с «командой экспертов, готовых ответить на все ваши вопросы».

В OpenAI заверили, что новая модель стала точнее в своих ответах и с меньшей вероятностью будет выдавать «выдумки». «GPT-5 — это первый случай, когда возникает ощущение, что разговариваешь с экспертом в любой области — экспертом уровня доктора философии», — заявил глава компании Сэм Альтман.

OpenAI утверждает, что GPT-5 позволяет даже новичкам создавать простые программные приложения из коротких текстовых подсказок. Во время презентации один из сотрудников компании попросил систему создать онлайн-приложение, которое могло бы помочь людям изучать французский язык, и оно было создано за считанные минуты, пишет The New York Times.

GPT-5 будет доступна всем пользователям ChatGPT, однако у пользователей бесплатной версии будет ограничение — после достижения лимита по количеству запросов, они будут переходить на более упрощенную версию GPT‑5 mini.

