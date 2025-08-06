В МГУ 25 лет существовал «Институт исследований природы времени», изучавший телепортацию. Его сайт закрыли, когда об этом узнали СМИ

В МГУ более 25 лет существовал «Институт исследований природы времени», который изучал телепортацию. После того, как на это обратили внимание журналисты, сайт организации перестал открываться, пишет RTVi.

Организация, используя аудитории МГУ, на протяжении многих лет проводила псевдонаучные семинары — о машинах времени, телепортации и возможности получения информации из будущего.

Среди целей и направлений работы организации, в частности, указывались «постижение природы изменчивости мира и разработка адекватных способов измерения изменчивости» и создание «условий для консолидации исследователей времени».

У организации был собственный сайт на поддомене МГУ. На нем был указан адрес — биологический факультет, кафедра биофизики.

Декан биофака МГУ Михаил Кирпичников заявил RTVi, что официально такой организации под эгидой МГУ «точно нет», но есть «какая-то структура, которая сама себя так называет».

После обращения RTVi в пресс-службу МГУ сайт «Института исследований природы времени» перестал открываться.

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