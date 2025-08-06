Украинцы, удерживаемые в подвале на границе России и Грузии, объявили голодовку

По меньшей мере 15 граждан Украины, которые застряли на границе с Грузией после выдворения из России, объявили, что начали голодовку. Утром 6 августа они передали соответствующее заявление начальнику таможенной службы Грузии, сообщила «Новая газета Европа», ссылаясь на источники.

Украинцы потребовали, чтобы буферную зону в грузинском пограничном пункте , где они находятся, посетил консул Украины. Также они требуют:

предоставить медицинскую помощь,

объяснить, почему их удерживают на границе двух стран,

разъяснить их юридический статус,

предоставить гарантии проезда до Украины

и гарантии, что их не вернут в Россию,

а также освободить из подвала, где они содержатся.

Собеседники издания рассказали, что объявили голодовку не для того, чтобы «насолить» властям Грузии, а чтобы побудить Украину вызволить их.

Помимо грузинских пограничников заявление о голодовке отправили в посольство Украины в Грузии, аппарат омбудсмена Грузии, Генпрокуратуру Грузии, правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch, а также в агентство ООН по делам беженцев в Грузии.

«Дарьяли» — единственный пограничный пункт, через который украинцы, выдворяемые из России, могут покинуть страну. Начиная с 5 июня, в тесном подвале без окон удерживают около 100 украинцев, в основном мужчин, у многих нет документов. Часть из них — бывшие заключенные, депортированные из России после завершения срока заключения, часть — гражданские, выступавшие против российского вторжения в Украину.