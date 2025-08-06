Авиакомпании из Египта и с Филиппин предложили забрать у S7 простаивающие самолеты A320neo

Частные авиакомпании AlMasria (Египет) и SEAIR Int (Филиппины) предложили властям России забрать у перевозчика S7 самолеты семейства Airbus A320/321neo, которые не используются, сообщила газета «Коммерсант» в номере от 6 августа.

Речь идет о самолетах с двигателями американской Pratt & Whitney (P&W), ремонт которых в России невозможен из-за санкций. Лайнеры находятся у S7 в лизинге. Компания не использует 28 из 39 своих самолетов A320/А321neo.

Авиакомпании AlMasria и SEAIR в начале августа предложили министерству транспорта и правительству РФ обсудить передачу самолетов и разрешить их вывоз из России. Обращения российским властям направила черногорская компания MelonAero, выступившая инициатором обсуждения.

В письме на имя вице-премьера Виталия Савельева говорится, что современные самолеты нужно регулярно обслуживать, а, если их долго не использовать, то в будущем потребуются значительные вложения, чтобы восстановить их летную годность.

Как пишет «Коммерсант», SEAIR готова забрать два самолета, AlMasria — от трех до пяти. Обе компании пообещали использовать переданные самолеты на рейсах между курортами своих стран и городами России. Оба перевозчика готовы восстановить летную годность самолетов для последующего легального обслуживания, а также юридически урегулировать сделку с иностранными лизингодателями и страховыми компаниями, сообщил глава MelonAero Олег Евдокимов.

Источник «Коммерсанта» в правительстве подтвердил получение письма, по его словам, обращение рассмотрят в установленном порядке. В Минтрансе отказались от комментариев. В S7 не ответили на запрос издания.

Эксперты, опрошенные газетой, считают, что Россия может быть заинтересована в том, чтобы обменять A320neo на самолеты других типов. При этом участники как российского, так и европейского рынка оценили шансы на заключение таких сделок как минимальные.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину власти США, Евросоюза и других стран запретили экспортировать в Россию товары и технологии, которые применяют в авиационном и космическом секторах. Авиастроительные компании Boeing и Airbus прекратили техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний, а также перестали поставлять им запчасти.

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