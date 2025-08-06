Войска РФ рано утром 6 августа сбросили авиабомбы на территорию базы отдыха в одном из населенных пунктов Запорожского района. Об обстреле сообщили местные власти и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По предварительным данным, два человека погибли, еще 12 человек получили ранения. Среди пострадавших — два ребенка. На базе отдыха начался пожар, повреждены автомобили и девять гостевых домиков.

«Военного смысла в этом ударе — ноль. Только жестокость, чтобы запугать», — прокомментировал обстрел президент Украины Владимир Зеленский. Он также сообщил, что в ночь на 6 августа армия России:

нанесла удары по электросетям в Днепропетровской области;

атаковала газовую станцию в Новосельском Одесской области, сотни человек остались без газа;

атаковала мирных жителей и дома в Херсоне, Харьковской и Донецкой областях.

По данным ВСУ, с вечера 5 августа ВС РФ запустили по Украине 45 беспилотников, включая дроны типа «Шахед» и беспилотники-имитаторы. Украинске военные сбили 36 дронов на севере, юге и востоке страны. «Зафиксировано попадание девяти беспилотников на трех локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации», — добавили в ВСУ.

«Что бы ни говорил Кремль, искренне стремиться закончить войну они будут, лишь ощутив должное давление», — добавил Зеленский, призвав США и Европу усилить давление на Россию.