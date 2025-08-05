Умер режиссер Борис Юхананов

Художественный руководитель «Электротеатра Станиславский», режиссер Борис Юхананов умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на театрального критика, ректора ГИТИСа Григория Заславского.

Причина смерти не уточняется.

Olimpia Orlova / Электротеатр Станиславский

Борис Юхананов — театральный и кинорежиссер, теоретик театра, писатель и поэт. Он окончил режиссерский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе в 1986 году. Юхананов был создателем первой в СССР независимой театральной группы «Театр-Театр», а также «ключевой фигурой художественного андеграунда середины 1980-х годов и одним из участников движения „параллельное кино“ — направления, сформировавшегося в противоположность официальному советскому кино».

Юхананов поставил более ста спектаклей в Москве, Санкт-Петербурге, Амстердаме, Вильнюсе, Виченце, Котбусе и других городах.

В 2013 году Юхананов возглавил бывший Московский драматический театр имени К.С. Станиславского. После двухлетней реконструкции театр получил название «Электротеатр Станиславский». Свои спектакли там поставили Ромео Кастеллуччи, Хайнер Геббельс, Теодорос Терзопулос, Наталья Менендес, Константин Богомолов, Филипп Григорьян, Борис Павлович, Марфа Горвиц и другие.

Борис Юхананов автор фильмов «Видеороман в 1000 кассет. Сумасшедший принц», «Неуправляемый ни для кого», «Да! Дауны…», «Назидание», «Безумный ангел Пиноккио» и других.