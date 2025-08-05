Умер лидер Румынской революции и первый президент демократической Румынии Ион Илиеску

В Румынии умер первый президент в демократической истории страны Ион Илиеску. Об этом сообщает государственная телекомпания TVR со ссылкой на правительство Румынии.

Илиеску было 95 лет.

В 1989 году Илиеску был одним из лидеров восстания против власти диктатора Николае Чаушеску. В результате революции коммунистический режим в Румынии пал, Чаушеску казнили, а власть перешла к созданному Илиеску Фронту национального спасения.

В 1990 году Илиеску был избран президентом на первых в истории Румынии свободных выборах. Он занимал этот пост до 1996 года, а затем — с 2000 по 2004 год.

В 2017 году власти Румынии предъявили Илиеску обвинения в преступлениях против человечности за его роль в разгоне антиправительственных демонстраций сразу после прихода к власти в июне 1990 года, в ходе которых, по разным оценкам, были убиты от шести до нескольких десятков человек. Через несколько лет дело было закрыто по процедурным основаниям, Илиеску так и не предстал перед судом.