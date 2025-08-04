Вологодский губернатор заявил, что сеть «Красное & Белое» уйдет из региона. В самой сети это не подтвердили

Сеть магазинов «Красное & Белое» уходит из Вологодской области, объявил губернатор региона Георгий Филимонов. По его словам, действие лицензии юрлица магазина «Альфа-М» прекращено досрочно «на основании заявления владельца».

«Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он пообещал помочь с поиском работы местным жителям, которые потеряют рабочие места «в связи с ликвидацией магазинов». Филимонов заявил, что власти «готовы сопровождать каждого, подобрать варианты, исходя из личных предпочтений и имеющихся вакансий на рынке труда».

Обновление. Представитель «Красного & Белого» в разговоре с Forbes не подтвердил, что магазины уходят из Вологодской области. «Данную информацию не подтверждаем», — сказал он.

С 1 марта 2025 года в Вологодской области действует ограничение на продажу алкоголя — купить алкоголь в будни там можно только с 12 до 14 часов. В выходные и праздники алкоголь продается с 8 до 23 часов. Такое решение Филимонов объяснял тем, что «Вологодчина и Русский Север вымирают», и 71% смертей жителей региона трудоспособного возраста связаны с алкоголем. По его данным, к началу нынешнего года в области работало 610 алкомаркетов, из них 346 закрылись или прекратили продажу алкоголя после введения ограничений.

28 июля Филимонов объявил, что продажа алкоголя временно прекращена в 58 магазинах сети «Красное & Белое». «С 25 июля у компании приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Это связано с нарушениями, которые она допустила», — сообщал губернатор.

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