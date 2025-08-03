В Петербурге против подростка возбудили дело о теракте. Его подозревают в поджоге неработающего пункта полиции

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о теракте (пункта «а» части 2 статьи 205 УК РФ) в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 2 августа подросток кинул бутылку с зажигательной смесью в недействующий пункт полиции на Московской площади. В результате загорелась крыша здания. СК утверждает, что подросток сфотографировал пожар и скрылся. Возгорание потушили очевидцы, пострадавших нет.

В сообщении СК говорится, что после задержания подросток заявил, что с ним через мессенджер связались неизвестные и «предложили заработать».

«Фонтанка» со ссылкой на местное управление МВД пишет, что задержанный — 14-летний уроженец Азербайджана. Он рассказал полицейским, что 28 июля познакомился в соцсетях с девушкой, которая попросила его поделиться геолокацией популярных мест в Петербурге. Получив фото, она удалила переписку и заблокировала молодого человека.

Вскоре, как утверждает МВД, подростку позвонил неизвестный, который убедил его, что переданная информация была использована в преступных целях. Для того, чтобы избежать последствий, ему предложили поджечь помещение бывшего пункта полиции. За это подростку пообещали 250 тысяч рублей.

Статья, по которой расследуется дело, предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.