Украинские дроны атаковали Пензу, Рязань и Самару. Погибли три человека

В ночь на 2 августа беспилотники ВСУ атаковали восемь российских регионов, заявило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в общей сложности силы ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских дронов: 34 БПЛА были сбиты над Ростовской областью, 31 — над Краснодарским краем, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Рязанской, пять — над Самарской, четыре — над Пензенской, два — над Белгородской, один — над Липецкой областью. Кроме того, 11 беспилотников уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей и еще один — над аннексированным Крымом.

Утром 2 августа дроны ВСУ нанесли удар по одному из предприятий в Пензе. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что в результате атаки беспилотников на местное предприятие погибла женщина, еще два человека получили ранения. В городе приостанавливали движение общественного транспорта, а также продолжает действовать ограничение мобильного интернета.

В Ростовской области, по данным исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, ночью силы ПВО отразили массированную воздушную атаку в семи районах: Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах. В результате пожара на предприятии в поселке Красносулинского района погиб один сотрудник, заявил чиновник.

В Самарской области атаковано одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске, рассказал глава региона Вячеслав Федорищев. В Самаре отключили мобильный интернет, а также приостановили работу аэропорта «Курумоч». Из-за падения обломков дрона произошел пожар в дачном доме в Куйбышевском районе Самары. Погиб пожилой местный житель.

Под удар дронов также попала Рязань. По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, все беспилотники были успешно сбиты, обломки одного из них упали на территорию местного предприятия. Жертв и повреждений нет, утверждает глава региона.

В Воронежской области после атаки беспилотников ВСУ повреждены несколько зданий, сообщил глава региона Александр Гусев. В одной из районов из-за падения обломков дронов загорелась кровля нежилого здания, повреждены стены и остекление нескольких домов, а также трактор и автомобили. По данным губернатора, пострадавших нет.