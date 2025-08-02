ООН выпустила доклад о том, что доклады ООН почти никто не читает
В докладе ООН, посвященном поиску путей повышения эффективности и сокращения расходов, организация констатировала: ее доклады мало кто читает. Об этом сообщает Reuters.
По данным генерального секретаря организации Антониу Гутерриша, в 2024 году система ООН обеспечила проведение 27 тысяч заседаний с участием 240 органов, а секретариат подготовил 1100 докладов — что на 20% больше, чем в 1990 году.
«Огромное количество совещаний и докладов доводит систему — и всех нас — до предела, — заявил Гутерриш. — Многие из этих докладов мало кто читает. Каждый пятый доклад скачивают менее 1000 раз. И скачивание не обязательно означает чтение».
В связи с этим Гутерриш предложил проводить меньше заседаний и выпускать меньше докладов и только такие, которые полностью соответствуют требованиям всех мандатов.
В марте также было объявлено о создании целевой группы ООН80 (в 2025 году организации исполняется 80 лет) для повышения эффективности ООН.