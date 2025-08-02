66.ru: задержан глава азербайджанской диаспоры Урала Шахин Шыхлински

Председателя организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински задержали в Москве и доставили на допрос в Следственный комитет в Екатеринбурге, сообщает издание 66.ru со ссылкой на источник.

Эту же информацию подтверждает собеседник E1.ru из окружения главы азербайжанского диаспоры Урала. По его словам, в настоящее время Шыхлински участвует в следственных действиях по одному из уголовных дел, по которым ранее прошли задержания.

Тем временем источник 66.ru утверждает, что в отношении Шыхлински возбуждены два уголовных дела: по статьям об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти. Точный статус главы диаспоры пока неизвестен.

В конце июля стало известно, что МВД России объявило Шахина Шыхлински в розыск.

Официально правоохранительные органы РФ информацию о задержании Шыхлински пока не комментировали.

За последние два месяца Шахина Шыхлински дважды задерживали. 27 июня его вместе с другими представителями азербайджанской диаспоры, однако впоследствии отпустили.

В начале июля Шыхлински задержали вместе с сыном Мутвалы Шыхлински в Екатеринбурге. После допроса Шахина Шыхлински отпустили. Его сына вскоре арестовали по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщает «Коммерсант-Урал», при задержании Мутвалы Шыхлински сбил на автомобиле сотрудника правоохранительных органов.

По данным издания, российские силовики могут считать Шахина Шыхлински лидером этнической группировки. Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах утверждает, что члены группировки занимались разными видами незаконной деятельности — от организации проституции и распространения порнографии до торговли наркотиками.

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