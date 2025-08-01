В российском прокате запретили фильм «Прости, детка», ставший призером фестиваля «Сандэнс». Причины неизвестны

Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма «Прости, детка» — одного из призеров фестиваля «Сандэнс» 2025 года. Об этом сообщает компания «Экспонента фильм», занимающая дистрибуцией картины в России.

Фильм вышел в российском прокате 24 июля. Его удостоверение отозвано со 2 августа. Причины этого решения неизвестны. Официальных комментариев от Минкультуры не поступало.

«Прости, детка» — дебютная режиссерская работа американской комикессы Евы Виктор, которая сама написала сценарий, сняла фильм и сыграла в нем главную роль. На фестивале «Сандэнс» фильм Евы Виктор получил приз за лучший сценарий.

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Главное чудо «Сандэнса» — фильм «Прости, детка» В своем дебюте комикесса Ева Виктор тихо и бережно рассказывает о возвращении к жизни после того, как случилась «плохая вещь»

Рецензию на фильм читайте тут

Главное чудо «Сандэнса» — фильм «Прости, детка» В своем дебюте комикесса Ева Виктор тихо и бережно рассказывает о возвращении к жизни после того, как случилась «плохая вещь»