В российском прокате запретили фильм «Прости, детка», ставший призером фестиваля «Сандэнс». Причины неизвестны
Источник: Meduza
Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма «Прости, детка» — одного из призеров фестиваля «Сандэнс» 2025 года. Об этом сообщает компания «Экспонента фильм», занимающая дистрибуцией картины в России.
Фильм вышел в российском прокате 24 июля. Его удостоверение отозвано со 2 августа. Причины этого решения неизвестны. Официальных комментариев от Минкультуры не поступало.
«Прости, детка» — дебютная режиссерская работа американской комикессы Евы Виктор, которая сама написала сценарий, сняла фильм и сыграла в нем главную роль. На фестивале «Сандэнс» фильм Евы Виктор получил приз за лучший сценарий.