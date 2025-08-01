Поставщиков Минобороны РФ обвинили в хищении более двух миллиардов рублей из-за поставки в армию 30 тысяч самодельных бронежилетов

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о хищении у Минобороны России 2,4 миллиарда рублей и отмывании денег из-за поставки в армию бронежилетов без надлежащей защиты, сообщила газета «Коммерсант» 31 июля.

По данным следствия, замминистра обороны Алексей Криворучко в ноябре 2022 года подписал с компанией «ГК „Пикет“» контракт на поставку 30 тысяч бронежилетов. Компания не смогла найти поставщиков такого количества бронежилетов и решила произвести их сама. Для этого руководители фирмы купили тканевые чехлы и бронепанели.

При этом компания не стала использовать в своих жилетах кевларовые модули, необходимые для защиты от осколков. Вместо этого, по версии следствия, руководители «ГК „Пикет“» купили документы, в которых говорилось, что другая компания за более чем миллиард рублей пошила бронежилеты, а также комплектующие к ним, в том числе противоосколочные модули.

В СК считают, что сотрудники «Пикета» предвидели «неизбежность наступления общественно опасных последствий». «Если кто-то вернется с фронта с этими бронежилетами, то за это нам придется отвечать», — говорили участники поставок.

В материалах дела сказано, что представители компании обманули военных и те подписали акты приема-передачи товара и товарные накладные. При этом к бронежилетам возникли вопросы у участников испытаний в АО «ЦНИИточмаш». Большая часть бронежилетов в итоге в войска не попала, отметили в СК.

Фигурантами уголовного дела стали гендиректор и учредитель ООО «ГК „Пикет“» Андрей Есипов, а также его заместители по финансам Виктория Антонова и безопасности Михаил Кальченко. Все трое признали вину, их дела рассмотрят в особом порядке. Расследование в отношении еще нескольких человек, причастных к афере с бронежилетами, продолжается. Их подозревают в том, что они давали взятки военным за прием продукции, не отвечающей условиям контракта.