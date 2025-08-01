Фонд Евгения Ройзмана провел последний прием. В апреле суд ликвидировал организацию

Благотворительный «Фонд Ройзмана» 1 августа провел последний прием, в офис организации в Екатеринбурге пришли его подопечные. Об этом сообщает издание Itʼs My City.

«Это очень большая часть моей жизни. Это очень красивая история, когда несколько человек собрались и создали крупнейший в России региональный фонд. Работало всего семь человек, у фонда нет ни имущества, ни транспорта, ничего, но умудрялись собирать сотни миллионов на детей и создали ряд серьезнейших прецедентов в стране. Конечно, тут есть чем гордиться. Огромная часть жизни, [после закрытия], возможно, образуется такой вакуум», — заявил основатель фонда, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

О закрытии фонда Ройзман объявил 10 июля. Он рассказывал, что фонд попросили освободить помещение, в котором он располагался, к 1 августа.

По мнению Ройзмана, попавшие в беду жители города, скорее всего, продолжат приходить к нему, но теперь для решения их проблем не будет никакой инфраструктуры, поэтому помогать им придется «в ручном режиме».

Он добавил, что фонд продолжает обжаловать решение суда о ликвидации, но, как считает Ройзман, отстоять организацию не получится.

«С первого же заседания было видно, что эта история развивается вообще не в юридической плоскости <…> Я думаю, что даже если фонд устоит, то все это не замотивирует людей снова работать. Это очень большая неблагодарность со стороны государства и большие риски, что люди просто не захотят снова выйти в эту жизнь. Но мне деться некуда, это мой образ жизни», — добавил он.

14 апреля Октябрьский районный суд Екатеринбурга ликвидировал «Фонд Ройзмана» по иску Минюста РФ. Осенью 2024 года министерство инициировало проверку фонда в связи со сбором средств для детей с . Среди прочего в иске говорилось, что фонд не использовал собранные средства по назначению.

«Фонд Ройзмана» был основан в 2015 году. Он помогает людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, в том числе, семьям с тяжело больными детьми. Один из его первых проектов — участие в открытии первого хосписа в Екатеринбурге. По словам Ройзмана, в 2023 году фонд оказал прямую помощь более чем на 52 миллиона рублей.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину против Евгения Ройзмана возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» армии РФ. Суд назначил ему штраф в размере 260 тысяч рублей. В ноябре 2022 года политика внесли в реестр «иноагентов».