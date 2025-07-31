Жители Нижегородской области больше месяца жалуются, что нет мобильного интернета. Губернатор предложил относиться к этому как к «оздоровительной процедуре»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что отключение мобильного интернета — это «необходимая мера» из-за атак украинских беспилотников. Об этом он сказал во время выступления перед депутатами регионального Заксобрания, передает NN.ru.

«Хотелось обратиться к гостям нашего города, туристам и отнестись с пониманием, воспринимать это как оздоровительную процедуру, детокс. Интернет у нас есть, но по проводным каналам и Wi-Fi. Количество точек Wi-Fi мы будем расширять, в том числе за счет выделения финансирования», — заявил Никитин.

Он добавил, что придется «потерпеть этот дискомфорт» ради того, чтобы жители «были в безопасности».

На перебои с мобильным интернетом жители Нижнего Новгорода и области начали жаловаться еще 27 июня. Они рассказывали, что не могут пользоваться навигацией, мессенджерами, банковскими приложениями и другими онлайн-сервисами.

В последние месяцы в разных регионах России начали временно отключать мобильный интернет. Это происходит на фоне участившихся массированных атак украинских беспилотников. Данные проекта «На связи», собирающего жалобы пользователей и проверяющего их техническими средствами, показывают, что к концу июня ограничительные меры стали регулярно затрагивать более половины всех регионов страны.

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