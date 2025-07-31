В Telegram произошел глобальный сбой после обновления мессенджера

Пользователи Telegram в нескольких странах пожаловались на перебои в работе мессенджера вечером 31 июля, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В России пользователи сообщили о проблемах с получением оповещений, сбоях в работе мобильного приложения и сайта. В других странах, включая Великобританию, США, Германию, жалобы поступали на проблемы с подключением к серверу и входом в мессенджер.

Сбой произошел на фоне обновления Telegram. С 31 июля в мессенджере, среди прочего, доступен глобальный поиск по публикациям в публичных каналах.