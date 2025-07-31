В Пензе произошел пожар на предприятии после удара украинских дронов. В Волгоградской области беспилотники атаковали «транспортно-энергетическую сферу»

В ночь на 31 июля украинские беспилотники атаковали пять регионов России и аннексированный Крым, следует из сообщения Минобороны России.

По данным ведомства, силы ПВО уничтожили и перехватили 11 дронов над Волгоградской областью, семь — над Крымом, по пять — над Воронежской и Белгородской областями, по два — над Тамбовской и Ростовской.

Об атаке беспилотников также сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. По его словам, под атаку попало одно из промышленных предприятий, жертв и разрушений нет. Он добавил, что на территории области «действуют временные ограничения мобильного интернета».

Телеграм-каналы Baza, Astra и «Осторожно, новости» опубликовали видео пожара в Пензе. Очевидцы утверждают, что там горит промышленное предприятие.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на транспортно-энергетическую сферу региона. В Котельниковском районе около 65 частных домов остались без газа. Обломки дронов упали на железнодорожные пути, из-за этого ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района.

В РЖД уточнили, что из-за падения обломков дронов приостановлено движение поездов на участке Котельниково — Канальная Приволжской железной дороги. В результате задержаны пассажирские поезда № 532 Адлер — Киров, № 531 Киров — Адлер, а также пригородный поезд № 6212 сообщением Котельниково — Волгоград-1.