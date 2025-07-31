Американский театральный режиссер Роберт Уилсон умер 31 июля в Уотермилл, штат Нью-Йорк, после тяжелой болезни, сообщается на его официальном сайте. Уилсону было 83 года.

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Роберт Уилсон — один из крупнейших представителей театрального авангарда конца ХХ — начала XXI века и визуального театра, где пространство, костюмы, грим и свет играют не меньшую роль, чем текст.

Первые спектакли режиссер поставил в Нью-Йорке в 1969 году, а успех и международное признание получил после постановки «Взгляд глухого» в Париже в 1971-м.

Режиссер ставил европейскую классику, авангардную драму и пьесы собственного сочинения. Он работал как в драматическом, так и в оперном театре. Некоторые его постановки отличались длительностью — так, спектакль «Жизнь и эпоха Иосифа Сталина» 1973 года шел больше 13 часов. Среди других известных работ Уилсона — «Эйнштейн на пляже» (созданный в соавторстве с композитором-минималистом Филипом Глассом), «Король Лир», «Король Испании» и «Лебединая песнь». В 2015-м режиссер поставил в московском Театре Наций «Сказки Пушкина».

Уилсон также известен как художник, сценограф и дизайнер. Он неоднократно сотрудничал с Леди Гагой, и, например, придумал декорации для выступления певицы на вручении наград MTV в 2013 году.