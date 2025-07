Нидерландский журналист, издатель и предприниматель Дерк Сауэр умер в возрасте 72 лет, сообщила 31 июля газета Het Parool.

Валерий Шарифулин / ТАСС / Profimedia

Месяц назад Сауэр получил тяжелые травмы в результате крушения парусной яхты в Греции. Он проходил лечение в больницах Афин и Амстердама, но не смог оправиться от последствий аварии.

В 1992 году Дерк Сауэр вместе с группой голландских инвесторов основал в России издательский дом Independent Media. Он выпускал газету The Moscow Times, журналы Cosmopolitan, Playboy, Esquire, Harperʼs Bazaar, Menʼs Health. В 1999 году Сауэр совместно с The Wall Street Journal и Financial Times запустил в России газету «Ведомости». В 2008 году Сауэр ушел с поста гендиректора Independent Media. В 2012-2015 годах он был президентом холдинга РБК, а позже — вице-президентом группы «Онэксим».

После начала полномасштабной российско-украинской войны Сауэр покинул Россию и вернулся в Нидерланды. Он перевел редакцию The Moscow Times из Москвы в Амстердам. Одним из последних проектов Сауэра стал запуск музыкального лейбла TMT Music вместе с критиком Артемием Троицким. Лейбл издает артистов из России и Беларуси, вынужденно покинувших родину из-за репрессий и цензуры.