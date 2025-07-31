Реутовский городской суд Московской области обязал бизнесмена Олега Тинькова выплатить предпринимателю Олегу Дерипаске 40 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Мельникова.

Суд также признал распространенные Тиньковым сведения ложными и потребовал опубликовать опровержение.

Подробности иска — и что стало поводом для него — не уточняются.

О том, что Дерипаска подал иск к Тинькову, стало известно в июне 2025 года. Еще одним ответчиком была указана Meta Platforms Inc — компания, которая владеет инстаграмом и фейсбуком.

В августе 2022 года Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства из-за высказываний Тинькова в соцсетях. Какой именно пост Тинькова стал причиной иска, не уточнялось, но, вероятно, речь шла о комментарии бизнесмена под одним из постов, в котором он назвал Дерипаску «олигархом и вором». Усть-Лабинский районный суд встал на сторону Дерипаски и потребовал от Тинькова выплатить 20 миллионов рублей.

Телеграм-канал Baza утверждает, что решение Усть-Лабинского суда было отменено и дело было отправлено в Реутовский суд.