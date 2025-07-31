Россия ударила по Киеву ракетами и беспилотниками. Разрушен подъезд жилого дома. Погибли не менее шести человек

Российская армия в ночь на 31 июля ударила по Киеву беспилотниками и ракетами, сообщил мэр города Виталий Кличко. Удар пришелся в том числе по жилому дому, погибли, по последним данным, не менее шести человек.

В Святошинском районе в результате удара разрушен подъезд жилого девятиэтажного дома. Под завалами могут оставаться люди, на месте работают спасатели, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Разрушения есть и в других районах города — Соломенском, Голосеевском, Шевченковском.

Кличко сообщал о 48 пострадавших, 29 из которых были госпитализированы. По словам Тимура Ткаченко, известно уже о шести погибших: четверо — в Святошинском районе, двое — в Соломенском. Среди погибших есть шестилетний мальчик. Пострадали, по данным Ткаченко, 52 человека, почти 30 из них находятся в больницах.

Удар по Киеву прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, который опубликовал видео. «Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы», — написал он.