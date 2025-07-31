Минобороны России объявило о захвате города Часов Яр в Донецкой области
Российская армия в ходе наступления в Донецкой области взяла под контроль город Часов Яр, заявили в Минобороны России.
На карте украинского OSINT-проекта Deep State, близкого к Генштабу ВСУ, районы на юге и западе города Часов Яр отмечены как территории, которые Россия не контролирует.
В Генштабе ВСУ заявление Минобороны о захвате Часова Яра официально не комментировали.
Наступление на Часов Яр продолжается уже больше года. В январе российские войска захватили территорию Огнеупорного комбината — главного укрепрайона ВСУ в городе — и вели бои за центр города.
Часов Яр расположен примерно в 70 километрах к северу от Донецка и в 15 километрах от Константиновки — еще одного направления российского наступления и города, который вскоре может быть атакован с трех сторон.