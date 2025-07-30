В России заблокировали Speedtest — сервис по проверке скорости и качества интернета
Роскомнадзор заблокировал доступ на территории России к сервису по замеру скорости и качества интернет-соединения Speedtest от компании Ookla. Об этом сообщает «Интерфакс».
Такое решение в Роскомнадзоре объяснили «выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети „Интернет“».
В РКН добавили, что рекомендуют «пользоваться доверенными российскими сервисами» и напомнили о сервисе «ПроСеть» — «отечественном решении для проверки скорости передачи данных».
В июне 2024 года Роскомнадзор сообщал, что его специалисты создали свое приложение для проверки качества связи на мобильных устройствах, которое получило название «ПроСеть».
О том, что в России могут заблокировать доступ к Speedtest, сообщалось в октябре прошлого года. В Роскомнадзоре тогда говорили, что это произойдет «в случае установления, что работа сервиса несет угрозу устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети Интернет и сети связи общего пользования».
В октябре 2023 года суд в Москве оштрафовал американскую компанию Ookla (владелец Speedtest) на шесть миллионов рублей за повторный отказ в локализации данных в России.
В последние месяцы в разных регионах России отключают мобильный интернет на фоне участившихся массированных атак украинских беспилотников. Данные проекта «На связи», собирающего жалобы пользователей и проверяющего их техническими средствами, показывают, что к концу июня ограничительные меры стали регулярно затрагивать более половины всех регионов страны.