В Белгороде украинский беспилотник попал в жилой дом. В 10 квартирах выбило окна, пострадавших нет

Украинские беспилотники атаковали Белгород в ночь на 30 июля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате случившегося поврежден многоэтажный жилой дом на улице Щорса.

В 10 квартирах выбило окна, поврежден фасад, на парковке во дворе из-за стекол посечены 24 автомобиля. Пострадавших, по предварительной информации, нет, добавил Гладков.

Гладков отметил, что властям нужно проработать вместе с МЧС более четкий алгоритм действий для мирных жителей после атаки украинских беспилотников. По его словам, часто за первым ударом следует второй, а жители этого не понимают, и их «нужно через громкоговорители предупреждать покидать место атаки, уходить с открытых участков».