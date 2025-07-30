Трамп заявил, что украинские беженцы смогут остаться в США до конца войны

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Вашингтоне, что, вероятно, позволит украинским беженцам остаться в Соединенных Штатах до окончания российско-украинской войны, сообщает украинское издание «Суспiльне».

Один из журналистов спросил у Трампа, позволит ли он украинцам, бежавшим от войны, остаться в США до ее завершения. «Я думаю, что да. К нам приехало много людей из Украины, и мы работаем с ними», — сказал Трамп.

Видео ответа президента США опубликовал журналист Алекс Рауфоглу, работающий в Вашингтоне.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году США начали предоставлять убежище украинцам в рамках программы Uniting for Ukraine (U4U). Программа разрешает въезд в страну украинцам, у которых есть поддержка в США. Американский журнал Forbes сообщил в июне 2025-го, что по этой программе одобрили свыше 236 тысяч спонсорских заявок, а всего в страну приехали более 187 тысяч украинцев.

В начале второго президентского срока Трампа, в марте 2025-го, агентство Reuters сообщило, что, по данным источников, власти США планируют лишить легального статуса около 240 тысяч украинских беженцев, приехавших в страну после 2022 года. В Белом доме называли публикацию Reuters фейком.

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