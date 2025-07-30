Авиакомпании «Ангара» запретили обслуживать собственные самолеты. Неделю назад ее Ан-24 разбился на Дальнем Востоке

Росавиация аннулировала сертификат иркутской авиакомпании «Ангара», который разрешал специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание самолетов и их компонентов. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиции.

Такое решение приняли после внеплановой проверки авиакомпании.

Росавиация утверждает, что в авиакомпании оформляли документацию «без фактического выполнения работ», а необходимые инструменты и оборудование не использовались. На совещании в Ространснадзоре представители «Ангары» с этим согласились.

«До настоящего времени „Ангара“ не смогла представить полный перечень материалов, доказывающих отсутствие рисков для недопущения подобных случаев в будущем. Поэтому сертификат аннулирован», — объяснили в Росавиации.

24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший из Хабаровска в Тынду через Благовещенск, разбился под Тындой в Амурской области. На борту самолета находились 48 человек — 42 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение при заходе на посадку — он не смог приземлиться с первого раза и пошел на второй круг, после чего перестал выходить на связь. Вскоре спасательный вертолет обнаружил обломки Ан-24 на склоне горы примерно в 15 километрах от Тынды.

«Известия» писали, что незадолго до катастрофы Ан-24 Ространснадзор проводил проверку «Ангары» и нашел много нарушений, которые касались технического обслуживания самолетов. По итогам проверки от полетов временно отстранили восемь самолетов.

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