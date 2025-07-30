Египет, Катар, Саудовская Аравия и Иордания поддержали призыв положить конец правлению террористов ХАМАС в секторе Газа и предпринять конкретные шаги по прекращению конфликта, сообщает агентство DPA.

Такой призыв содержится в итоговой декларации Международной конференции ООН по мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации решения о двух государствах, которая проходила в Нью-Йорке 28-29 июля. Конференцию организовали Саудовская Аравия и Франция, но ожидания от нее «были невысокими», пишет DPA, поскольку представители ключевых игроков региона — Израиля и США — на форум не приехали.

Накануне конференции глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал, что в ходе мероприятия арабские страны «впервые осудят ХАМАС и потребуют его разоружения, что окончательно закрепит изоляцию» палестинского движения.

Всего семистраничную декларацию подписали 17 стран, в том числе четыре арабских государства, которые выступают посредниками между Израилем и ХАМАС в переговорах о прекращении огня.

«Мы договорились предпринять коллективные действия для прекращения войны в Газе, достижения справедливого, мирного и долгосрочного урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе эффективной реализации решения о двух государствах», — говорится в документе.

В декларации осуждается нападение террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, а также содержится призыв к ХАМАС передать свое оружие Палестинской администрации. С аналогичным призывом на конференции выступал премьер-министр частично признанной Палестины Мухаммед Мустафа.

Страны, подписавшие документ, также осудили «нападения Израиля на мирных жителей Газы и гражданскую инфраструктуру, осаду и голод, которые привели к разрушительной гуманитарной катастрофе». Среди прочего они призвали израильские власти, пишет DPA, прекратить строительство поселений на Западном берегу реки Иордан.

Документ должен быть официально принят ООН к сентябрю. Ожидается, что за это время его поддержат еще несколько государств.

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