Зеленский увеличил численность подразделения СБУ, проводившего операцию «Паутина»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, «усиливающий» Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом он сообщил в своем обращении вечером 28 июля.

По его словам, новый закон дает СБУ «больше возможностей выполнять свои боевые задачи и уничтожать оккупанта, и проводить специальные операции по защите Украины». Он добавил, что увеличил численность подразделений Центра специальных операций «Альфа» СБУ, назвав его сотрудников «одними из самых результативных».

«Громадське» уточняет, что, согласно подписанному закону, общая численность сотрудников СБУ в мирное время увеличивается с 27 до 37 тысяч, а в особый период — с 31 до 41 тысячи. Численность Центра специальных операций «Альфа» составит 10 тысяч человек.

«Украинская правда» напоминает, что спецподразделение «Альфа» проводило операцию «Паутина», во время которой были запущены дроны по российским военным аэродромам. «В ЦСО „А“ сейчас ориентировочно несколько тысяч человек, а в Силах обороны около миллиона. Принятием этого закона мы хотим повысить эффективность „Альфы“ вдвое или даже втрое», — говорил полковник СБУ Роман Костенко.

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