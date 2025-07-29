В Лефортовский районный суд Москвы поступило ходатайство об аресте В. А. Салтыковского по уголовному делу о госизмене (статья 275 УК РФ), следует из карточки дела на сайте суда.

Подробности дела неизвестны.

«Важные истории» предполагают, что речь идет о 60-летнем Вадиме Артуровиче Салтыковском, который работал заместителем начальника управления международного образовательного сотрудничества в МГУ и занимал аналогичную должность в Российской экономическом университете (РЭУ) имени Плеханова. Сейчас его профиль на сайте РЭУ удален, но копия страницы есть в архиве.

Кроме того, на сайте Государственного университета управления Салтыковский указан как заместитель директора.

Издание также выяснило, что Салтыковский входит в российско-кипрский деловой совет Торгово-промышленной палаты РФ и занимает пост заместителя председателя комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при организации. Еще 1 марта он участвовал во встрече торговых палат Курской области и Пхеньяна.

Согласно данным утечек, на которые ссылаются «Важные истории», с 2003 по 2006 год Салтыковский работал в Управлении делами президента РФ. Он также занимал должность главного советника Управления по вопросам внешней политики администрации президента со специализацией на Азербайджане и странах СНГ.

РБК пишет, что Салтыковский — гендиректор Центра тестирования иностранных граждан Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ). На сайте РУДН он упоминается в качестве профессора МГИМО.

О задержание Салтыковского «слышал» источник РБК, отмечает издание.

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