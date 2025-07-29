В Кыргызстане на год ввели государственную монополию на международный интернет-трафик

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, который вводит в стране временную государственную монополию на поставку международного интернет-трафика.

Согласно документу, с 15 августа 2025-го по 14 августа 2026 года «эксклюзивное право» на поставку и предоставление международного интернет-трафика получит оператор «ЭлКат», которого национализировали несколько месяцев назад. Другие операторы в течение двух месяцев должны передать этой компании все действующие контракты.

«Государственный контроль, безусловно, приведет к стабилизации цен на услуги связи и предотвращению чрезмерного роста тарифов, что будет выгодно для потребителей. Поддержка со стороны государства будет способствовать цифровизации экономики страны и улучшению общей телекоммуникационной среды», — заявили «Би-би-си» в Министерстве цифрового развития Кыргызстана. Как именно будет вводиться госмонополия и какие механизмы будут задействованы, в ведомстве не уточнили.

Предложение властей ввести в Кыргызстане государственную монополию на международный интернет-трафик в 2024 году критиковала Ассоциация операторов связи, пишет «Би-би-си». Организация среди прочего отмечала, что госмонополизация приведет к колоссальным убыткам операторов связи, нарушит Конституцию и закон «О конкуренции», а также замедлит темпы развития телекоммуникационной инфраструктуры.

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