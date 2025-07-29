Уфимскую активистку Ольгу Комлеву приговорили к 12 годам по «делу ФБК» и по статье о «фейках» про армию

Кировский районный суд Уфы приговорил активистку из Уфы и журналистку RusNews Ольгу Комлеву к 12 годам колонии по делу о сотрудничестве с ФБК (часть 2 статьи 282.1 УК) и распространении «фейков» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), передает «Медиазона».

По версии следствия, Комлева «добровольно вошла в состав экстремистского сообщества под воздействием пропаганды деятельности ФБК». Другие детали обвинения по этому делу, как и по статье о «фейках» неизвестны — суд проходил в закрытом режиме, отмечает «Медиазона».

Обвинение запрашивало для Комлевой 13 лет колонии общего режима.

Ольгу Комлеву задержали 27 марта 2024 года. Сотрудники центра «Э» сообщили ей, что она проходит свидетелем по уголовному делу, но позже выяснилось, что ее допрашивают в качестве обвиняемой. 28 марта Кировский районный суд Уфы арестовал Комлеву по делу об участии в «экстремистском сообществе».

Комлева — кадастровый инженер, она была волонтером уфимского штаба Алексея Навального. Во время митингов 2021 года в поддержку политика Комлеву несколько раз задерживали, у нее также арестовали банковские счета, дом и автомобиль из-за исков МВД и Росгвардии, которые требовали от нее компенсаций за работу силовиков на протестах. Кроме того, Комлева сотрудничала с изданием RusNews и освещала протесты в Баймаке. Комлева страдает диабетом второго типа, первое время после ее ареста близкие с трудом могли передавать ей в изолятор необходимые лекарства.