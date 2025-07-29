Суд в Москве приговорил мужа и жену к 15 и 17 годам колонии по делу о госизмене из-за съемки фасадов и табличек зданий Минобороны РФ

Московский городской суд приговорил 38-летнюю Валерию Егорову к 17 годам лишения свободы, а ее мужа, 42-летнего Павла Коротича к 15 годам по делу о госизмене (статья 275 УК), сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Егорову также признали виновной в отмывании денег (часть 1 статьи 174.1 УК) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК). Суд дополнительно назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей. По решению суда, Егорова должна будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Коротич — в колонии строгого режима.

По версии обвинения, в мае 2023-го Егорова связалась с представителем украинской военной разведки и «получила от него задание на сбор и передачу сведений о местах дислокации, назначении, действительном наименовании, организационной структуре и защищенности объектов» армии России в Москве и Подмосковье.

Прокуратура утверждает, что с мая 2023-го по февраль 2024 года Егорова фотографировала и снимала на видео фасады зданий, ограждения, опознавательные таблички объектов Минобороны РФ, а также их сотрудников. В свою очередь Коротич «осуществлял наблюдение за окружающей обстановкой» во время съемки и возил Егорову на автомобиле.

«С целью придания видимости законного происхождения денежных средств Егорова совершила пять финансовых операций по продаже полученной криптовалюты и зачислению денежных средств на банковские карты себе и супругу, — говорится в пресс-релизе ведомства. — Кроме того, Егорова незаконно хранила по месту своего жительства порошкообразное вещество, содержащее в своем составе более 0,3 грамма амфетамина».

Когда на мужа и жену завели уголовное дело неизвестно. Коротича и Егорову арестовали по делу о госизмене 1 марта 2024 года, следует из карточек на сайте Мещанского районного суда Москвы, которые нашла «Медиазона».