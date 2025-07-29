Над Минском сбили беспилотник. Его обломки упали во дворе жилого дома

В ночь на 29 июля над Минском сбили беспилотник, его обломки упали в районе дома 72 по улице Матусевича, сообщили в Минобороны Беларуси.

«Дежурными силами по ПВО около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели — нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БЛА», — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Пострадавших нет, добавили в Минобороны.

Очевидцы рассказали изданию «Зеркало», что слышали «шум, как от мопеда», а затем взрыв. По их словам, беспилотник врезался в дом, после чего упал на припаркованный во дворе автомобиль и взорвался. Издание напоминает, что российские беспилотники регулярно залетают в Беларусь.

Накануне о неизвестном беспилотнике сообщали в Литве — он залетел в воздушное пространство страны со стороны Беларуси, его заметили жители Вильнюса. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что существует «вероятность возникновения каких-либо инцидентов», учитывая, что Беларусь готовится к учениям. Ранее беспилотник вторгался в воздушное пространство Литвы 10 июля — тогда власти заподозрили, что это «Шахед», но позже выяснилось, что это российский беспилотник «Гербера», такие российская армия использует для нагрузки украинских систем ПВО.