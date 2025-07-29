На Манхэттене вооруженный преступник открыл стрельбу в офисном здании. Погибли четыре человека, включая полицейского. Стрелявший покончил с собой

В Нью-Йорке вооруженный винтовкой М4 преступник открыл стрельбу в офисном здании на Манхэттене, убив четырех человек и ранив еще одного, после чего покончил с собой выстрелом в грудь.

Полиция идентифицировала стрелявшего — это 27-летний житель Лас Вегаса Шейн Тамура. По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, у него была «документально подтвержденная история психического расстройства», но мотив преступления пока неизвестен. По данным CNN, у Тамуры было разрешение на ношение оружия, полученное в штате Невада.

По словам источника CNN, Тамура открыл огонь в вестибюле здания, после чего зашел в лифт, поднимавшийся на верхние этажи. Из лифта выбежала женщина, и Тамура поднялся на 33-й этаж, куда она собиралась. Там он прошел по коридору, где также открыл огонь, а затем выстрелил себе в грудь.

В числе убитых — 36-летний полицейский Дидарул Ислам, иммигрант из Бангладеш, проработавший в полиции Нью-Йорка три с половиной года. В здании он находился не при исполнении обязанностей, пишет Associated Press. Серьезные ранения получил сотрудник Национальной футбольной лиги, штаб-квартира которой расположена на пятом этаже 44-этажного офисного здания.

По данным источника CNN в правоохранительных органах, у стрелявшего были найдены документы, указывающие на то, что у него «были претензии» к Национальной футбольной лиге и ее подходу к лечению ХТЭ (хронической травматической энцефалопатии) — заболевания мозга, связанного с черепно-мозговыми травмами, которые случаются у игроков.